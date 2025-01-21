Мбаппе высказался о критике в свой адрес в начале сезона

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе рассказал о своем отношении к критике, которая звучала в его адрес в начале сезона из-за не впечатляющей результативности.

По словам Мбаппе, он относился к этому спокойно, поскольку понимал, что ему нужно время на адаптацию.

«Фанаты и СМИ ждали многого, и я спокойно отношусь к их комментариям. Но я не принимаю это близко к сердцу. Нужно быть спокойным и сосредоточенным. Я знал, что все изменится.

Это было скорее психологическое изменение. Физически я был готов на 100%, доволен командой, но я должен был работать больше. Я это понимал. И только после матча с Атлетиком я сказал себе: «Поехали».

В этот клуб приходят не для того, чтобы не оправдывать ожидания. Здесь всегда надо играть хорошо, и теперь я готов», - сказал Мбаппе.

Напомним, ранее сообщалось, что Анчелотти определился со своим будущим.

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