iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе высказался о критике в свой адрес в начале сезона

Француз спокойно относился к гейтерским комментариям.
Сегодня, 17:59
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе рассказал о своем отношении к критике, которая звучала в его адрес в начале сезона из-за не впечатляющей результативности.

По словам Мбаппе, он относился к этому спокойно, поскольку понимал, что ему нужно время на адаптацию.

«Фанаты и СМИ ждали многого, и я спокойно отношусь к их комментариям. Но я не принимаю это близко к сердцу. Нужно быть спокойным и сосредоточенным. Я знал, что все изменится.

Это было скорее психологическое изменение. Физически я был готов на 100%, доволен командой, но я должен был работать больше. Я это понимал. И только после матча с Атлетиком я сказал себе: «Поехали».

В этот клуб приходят не для того, чтобы не оправдывать ожидания. Здесь всегда надо играть хорошо, и теперь я готов», - сказал Мбаппе.

Напомним, ранее сообщалось, что Анчелотти определился со своим будущим.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Галатасарай - Динамо 3:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы Галатасарай - Динамо 3:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Динамо благодаря дублю Ярмоленко спаслось в матче с Галатасараем Динамо благодаря дублю Ярмоленко спаслось в матче с Галатасараем
Аморим разбил телевизор в раздевалке Манчестер Юнайтед после поражения от Брайтона Аморим разбил телевизор в раздевалке Манчестер Юнайтед после поражения от Брайтона
Брентфорд Ярмолюка подпишет талантливого защитника Брентфорд Ярмолюка подпишет талантливого защитника
Помочь журналистам

Видео

Галатасарай - Динамо 3:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Галатасарай - Динамо 3:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Джакомел и Эберг победами в масс-стартах закрыли пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: еврокубки возвращаются - Динамо сыграет с Галатасараем в Лиге Европы, матчи Барселоны, Ювентуса, Ливерпуля в Лиге чемпионов
просмотров
Свитолина разбила россиянку и вышла в четвертьфинал Australian Open
просмотров
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025. Общий зачет у мужчин и женщин
просмотров

Последние новости

Лига Европы19:30
Галатасарай - Динамо 3:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Европа19:28
Динамо благодаря дублю Ярмоленко спаслось в матче с Галатасараем
Европа19:05
Аморим разбил телевизор в раздевалке Манчестер Юнайтед после поражения от Брайтона
Европа18:59
Брентфорд Ярмолюка подпишет талантливого защитника
Европа18:34
Итальянский топ-клуб разорвал контракт с одним из игроков
Киберспорт18:10
Рейтинг команд по CS за 2025 год: NaVi входят в тройку лучших, Vitality вошли в ТОП-5
Европа17:59
Мбаппе высказался о критике в свой адрес в начале сезона
Биатлон17:50
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025. Общий зачет у мужчин и женщин
Бокс17:30
Богачук назвал самый сложный бой в карьере
Лига Европы17:25
Галатасарай - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 21.01.2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK