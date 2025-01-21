Саудовский топ-клуб заинтересован в приобретении Салаха
Мохаммед может оказаться в Аль-Хиляле .
На лидера Ливерпуля Мохамеда Салаха, контракт которого истекает летом этого года, появился серьезный претендент.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в услугах египтянина заинтересован саудовский Аль-Хиляль. Местный топ-клуб внимательно следит за ситуацией Мохамеда.
В Аль-Хиляле начнут действовать только после официального завершения контракта Салаха с мерсисайдцами.
В текущей кампании 32-летний египтянин провел 30 матчей, забив 21 гол и отдав 17 ассистов.
Напомним, ранее сообщалось, что фанат Ливерпуля выиграл солидную сумму благодаря дублю Дарвина Нуньеса в последнем матче.
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