Французский клуб сделал забавный подарок экс-игроку сборной Англии

Французский Брест обратил внимание на шутки о клубе со стороны экспертов CBS.

Напомним, Тьерри Анри, Майка Ричардс и Джейми Каррагер, обсуждая матчи Бреста в Лиге чемпионов, часто польлзовались каламбурами.

Дело в том, что название клуба очень созвучно с английским словом breast - женская грудь. Брест отправил подарки экспертам, сопроводив их письмом.

"Дорогие друзья из CBS, большое спасибо за ваше пристальное внимание к выступлениям Бреста с самого начала Лиги чемпионов. Нам всем нравится наблюдать за тем, как вы смеетесь в студии.

Поэтому мы сделали специальную футболку для Майки. Мы не могли удержаться и подарили футболку Бреста нашей легенде Тьерри Анри, которому мы передаем наши самые теплые пожелания", - говорится в письме.

После этого ведущая передачи Кейт Абдо вручила Ричардсу подаренную футболку с надписью Brest Lover – любитель Бреста, что вызвало новый приступ смеха в студии. Ведущий надел футболку поверх своей одежды.

This gift from @SB29 for @MicahRichards hits on so many levels 😭 pic.twitter.com/Sj7tHtcqFP — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 22, 2025

Ранее также сообщалось, что Арсенал также готовится продать Александра Зинченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!