Французский клуб сделал забавный подарок экс-игроку сборной Англии
Французский Брест обратил внимание на шутки о клубе со стороны экспертов CBS.
Напомним, Тьерри Анри, Майка Ричардс и Джейми Каррагер, обсуждая матчи Бреста в Лиге чемпионов, часто польлзовались каламбурами.
Дело в том, что название клуба очень созвучно с английским словом breast - женская грудь. Брест отправил подарки экспертам, сопроводив их письмом.
"Дорогие друзья из CBS, большое спасибо за ваше пристальное внимание к выступлениям Бреста с самого начала Лиги чемпионов. Нам всем нравится наблюдать за тем, как вы смеетесь в студии.
Поэтому мы сделали специальную футболку для Майки. Мы не могли удержаться и подарили футболку Бреста нашей легенде Тьерри Анри, которому мы передаем наши самые теплые пожелания", - говорится в письме.
После этого ведущая передачи Кейт Абдо вручила Ричардсу подаренную футболку с надписью Brest Lover – любитель Бреста, что вызвало новый приступ смеха в студии. Ведущий надел футболку поверх своей одежды.
This gift from @SB29 for @MicahRichards hits on so many levels 😭 pic.twitter.com/Sj7tHtcqFP— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 22, 2025
Ранее также сообщалось, что Арсенал также готовится продать Александра Зинченко.
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