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Футбол

Французский клуб сделал забавный подарок экс-игроку сборной Англии

Брест припомнил Майке Ричардсу его шутки.
Вчера, 21:10
Майка Ричардс / Getty Images
Майка Ричардс / Getty Images

Французский Брест обратил внимание на шутки о клубе со стороны экспертов CBS.

Напомним, Тьерри Анри, Майка Ричардс и Джейми Каррагер, обсуждая матчи Бреста в Лиге чемпионов, часто польлзовались каламбурами.

Дело в том, что название клуба очень созвучно с английским словом breast - женская грудь. Брест отправил подарки экспертам, сопроводив их письмом.

"Дорогие друзья из CBS, большое спасибо за ваше пристальное внимание к выступлениям Бреста с самого начала Лиги чемпионов. Нам всем нравится наблюдать за тем, как вы смеетесь в студии.

Поэтому мы сделали специальную футболку для Майки. Мы не могли удержаться и подарили футболку Бреста нашей легенде Тьерри Анри, которому мы передаем наши самые теплые пожелания", - говорится в письме.

После этого ведущая передачи Кейт Абдо вручила Ричардсу подаренную футболку с надписью Brest Lover – любитель Бреста, что вызвало новый приступ смеха в студии. Ведущий надел футболку поверх своей одежды.

Ранее также сообщалось, что Арсенал также готовится продать Александра Зинченко.

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