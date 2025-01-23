Талантливый форвард Астон Виллы может стать партнером Роналду

Нападающий Астон Виллы Джон Дюран заинтересовал Ан-Наср, утверждает Санти Ауна.

Ранее, напомним, бирмингемский клуб отклонил предложения ПСЖ и Вест Хэма по нападающему.

Унаи Эмери видит огромный потенциал Дюрана и хочет сохранить его в клубе. Но сам форвард, кажется, не против перейти в команду, где сможет играть чаще.

После того, как из гонки выбыли два клуба, в нее вошел Ан-Наср, который готов предложить Астон Вилле солидную сумму за Дюрана.

Как утверждает инсайдер, сам форвард заинтересован в том, чтобы перейти в саудовский чемпионат.

Ранее также сообщалось, что Боруссия нацелилась на игрока сборной Украины.

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