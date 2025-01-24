Малиновский - о возвращении на поле: Многое будет зависеть от ответов, которые я получу

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский в интервью Il Secolo XIX поделился новостями относительно своего восстановления.

По словам Малиновского, нет смысла называть сроки его возвращения на поле, поскольку, еще ничего не понятно.

"Могу ли я назвать сроки возвращения на поле? Нет, потому что рисковать нет смысла. Это может занять две недели, месяц или полторы. Многое будет зависеть от ответов, которые я получу в ближайшее время. Но я не могу дождаться, чтобы вернуться к игре".

Также Руслан рассказал, был ли у него страх того, что придется закончить карьеру футболиста.

"Я, честно говоря, не боялся, я никогда не боялся не играть. Тот факт, что я порвал крестообразную связку, когда играл за Генк, вероятно, помог. Я отсутствовал восемь месяцев, я уже знаю, что только с помощью постоянной и ежедневной работы можно преодолеть такую серьезную травму. Я не люблю смотреть игры с трибун. Я так скучаю по игре с товарищами по команде. И я не могу дождаться, чтобы вернуться и помочь команде", - резюмировал хавбек.

Напомним, ранее сообщалось, что Малиновский тренируется по индивидуальной программе.

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