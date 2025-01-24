iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Малиновский - о возвращении на поле: Многое будет зависеть от ответов, которые я получу

Руслан отказался называть точные сроки восстановления.
Сегодня, 12:40
Getty Images
Getty Images

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский в интервью Il Secolo XIX поделился новостями относительно своего восстановления.

По словам Малиновского, нет смысла называть сроки его возвращения на поле, поскольку, еще ничего не понятно.

"Могу ли я назвать сроки возвращения на поле? Нет, потому что рисковать нет смысла. Это может занять две недели, месяц или полторы. Многое будет зависеть от ответов, которые я получу в ближайшее время. Но я не могу дождаться, чтобы вернуться к игре".

Также Руслан рассказал, был ли у него страх того, что придется закончить карьеру футболиста.

"Я, честно говоря, не боялся, я никогда не боялся не играть. Тот факт, что я порвал крестообразную связку, когда играл за Генк, вероятно, помог. Я отсутствовал восемь месяцев, я уже знаю, что только с помощью постоянной и ежедневной работы можно преодолеть такую серьезную травму. Я не люблю смотреть игры с трибун. Я так скучаю по игре с товарищами по команде. И я не могу дождаться, чтобы вернуться и помочь команде", - резюмировал хавбек.

Напомним, ранее сообщалось, что Малиновский тренируется по индивидуальной программе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский

Статьи по теме

Малиновский начал тренировки с мячом Малиновский начал тренировки с мячом
Дженоа Малиновского сменила владельца Дженоа Малиновского сменила владельца
Малиновский обратился к уволенному из Дженоа главному тренеру Малиновский обратился к уволенному из Дженоа главному тренеру
Дженоа Малиновского назначила легендарного футболиста главным тренером Дженоа Малиновского назначила легендарного футболиста главным тренером
Помочь журналистам

Видео

Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя
Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Тарьей Бе победил в спринте на шестом этапе Кубка мира, Дмитрий Пидручный - в топ-5
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров
Футбол сегодня: Матчи топ-чемпионатов
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа17:23
Ярмолюк получил в партнеры звезду молодежного Евро
Биатлон17:20
Биатлон-2024/2025: Тарьей Бе победил в спринте на шестом этапе Кубка мира, Дмитрий Пидручный - в топ-5
Биатлон16:55
Пидручный замкнул топ-5 мужского спринта в Антхольце, выиграл гонку Тарьей Бе
Европа16:32
Английский клуб нацелился на игрока сборной Украины
Лига наций15:58
Бельгия определилась, где примет Украину в плей-офф Лиги наций
Бокс15:30
Бокс: расписание боев
Биатлон15:25
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
Бокс15:20
Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя
Европа14:59
Барселона продлила контракт со своим защитником
Бокс14:44
Иноуэ эффектно разобрался с корейцем, наказав за дерзкое "приглашение" атаковать
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK