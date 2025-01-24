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Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии

Специалист связал свое будущее с национальной командой.
Сегодня, 12:59

Немец Юлиан Нагельсманн определился со своим будущим.

Как сообщает немецкий футбольный союз, Нагельсманн продлил контракт с местной сборной. Новое соглашение будет действительно до 2028 года.

Решение было утверждено на церемонии в честь 125-й годовщины создания организации.

Предыдущий контракт Юлиана действовал до 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Бельгии назначит нового тренера .

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