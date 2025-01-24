Арсенал нашел замену Зинченко

Арсенал нацелился на приобретение одноклубника Ильи Забарного.

Как сообщает издание CaughtOffside, "канониры" намерены подписать Милоша Керкеза из Борнмута.

Потенциальные детали трансфера источник не сообщает, однако ранее в СМИ была информация о том, что Керкез будет стоить 50 млн евро.

Отмечается, что идея с приобретением Милоша возникла в связи с крайне вероятным уходом Александра Зинченко и Кирни Тирни.

Напомним, ранее сообщалось, что Зинченко приблизился к переходу в Боруссию Дортмунд.

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