Новый тренер сборной Бельгии намерен вернуть в команду главных звезд

Новый тренер сборной Бельгии Руди Гарсия имеет огромные планы на формирование команды.

Наставник уже заявил, что намерен вернуть в состав лидеров команды Кевина де Брюйне, Тибо Куртуа и Ромелу Лукаку.

"Тибо Куртуа – один из величайших игроков в Бельгии. У нас еще есть хорошие вратари, но Тибо – лучший голкипер в мире, на мой взгляд. Было бы здорово рассчитывать на него. Сигналы положительные.

Я обязательно поеду в Мадрид, Манчестер и Неаполь, чтобы поговорить с игроками, которые могут сделать нас топ-сборной. Я всегда считал, что с самыми большими игроками легче всего работать. С ними можно быть прозрачным и честным", - приводит слова Гарсии Reuters.

Ранее также сообщалось, что Кайл Уокер официально перебрался в новый клуб.

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