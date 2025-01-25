Гризманн стал партнером бюджетного французского бренда

Французский спортивный бренд Decathlon объявил о партнерстве с Антуаном Гризманном.

Напомним, что минувшим летом истек 14-летний контракт французского форварда с Puma. А потому уже в этом сезоне Антуан выступал в бутсах Decathlon, которые считаются бюджетным брендом.

🚨 ALERTE SIGNATURE 🚨



C'est officiel, @AntoGriezmann rejoint Decathlon !



Bienvenue à la maison Antoine 🤝💙 pic.twitter.com/ck0zgeEnu0 — Decathlon (@Decathlon) January 24, 2025

Для сравнения, бутсы от Puma или Adidas стоят в районе 250 евро, в то время как Decathlon можно купить всего за 60 евро.

Тем не менее французский бренд уже давно пытается сравняться с лидерами индустрии и в первую очередь сменить славу бюджетного бренда. Подписание контракта с Гризманном - один из шагов в их стратегии.

Ранее Decathlon добился серьезного успеха, договорившись о поставках своих мячей для Лиги 1, а также Лиги Европы и Лиги конференций.

Стоит отметить, что некоторые издания сразу предположили, что французский бренд предложил своей единственной звезде куда более солидный контракт, чем ранее был у Гризманна с Puma.

Ранее также сообщалось, что Барселона прописала новые отступные в контракте Араухо.

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