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Тренер Хетафе подал заявление в полицию после матча с Барселоной

Пепе Бордаласу начали угрожать фанаты катлонцев.
Сегодня, 00:55
Пепе Бордалас / Getty Images
Пепе Бордалас / Getty Images

Главный тренер Хетафе Пепе Бордалас заявил, что получил огромное количество угроз после матча с Барселоной.

Напомним, Хетфае сумел удержать результативную ничью против Барселоне, после чего тренера "синих" начали преследовать в социальных сетях.

Анонимные пользователи оставляли сообщения, угрожая физической расправой не только тренеру, но и его семье. Бордалас заявил, что обратился за помощью в полицию.

"Я не в порядке, все это очень серьезно. Я бы хотел воспользоваться этой возможностью и заявить, что мы уже направили жалобу в полицию.

Процесс будет долгим. Давайте надеяться, что правосудие свершится и такого больше не повторится ни со мной, ни с другими", – цитирует специалиста Marca.

Ранее также Лапорта выставил жесткий ультиматум своим игрокам.

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