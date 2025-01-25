Флик высказался о спаде Барселоны в Ла Лиге
Наставник Барселоны Ганс-Дитер Флик поделился мыслями о грядущем матче команды против Валенсии.
Немец заявил, что «летучие мыши» в последних матчах улучшили игру в защите.
«Надеюсь, мы хорошо сыграем. Валенсия стабилизировала свою оборону, и они знают, как играть в хороший футбол. Это сложная игра для нас, потому что нам придется доминировать, создавать моменты и таким образом забивать голы, чтобы выиграть игру».
Также Ганс-Дитер признал, что его команда играет в чемпионате порой хуже чем в Лиге чемпионов.
«Можно считать, что в Ла Лиге мы потеряли много очков. В матче с Хетафе это произошло по нашей вине. Но это не имеет ничего общего с Хетафе, это связано с тем, что мы не были достаточно сконцентрированы. И именно этого я ожидаю от команды в следующих матчах, - сказал Флик.
Напомним, ранее сообщалось, что Барса продлит контракт со своей звездой.
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