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Футбол

Флик высказался о спаде Барселоны в Ла Лиге

Немец признал, что хочет видеть лучшую игру от команды в чемпионате.
Сегодня, 18:14
Ганс-Дітер Флік / Getty Images
Ганс-Дітер Флік / Getty Images

Наставник Барселоны Ганс-Дитер Флик поделился мыслями о грядущем матче команды против Валенсии.

Немец заявил, что «летучие мыши» в последних матчах улучшили игру в защите.

«Надеюсь, мы хорошо сыграем. Валенсия стабилизировала свою оборону, и они знают, как играть в хороший футбол. Это сложная игра для нас, потому что нам придется доминировать, создавать моменты и таким образом забивать голы, чтобы выиграть игру».

Также Ганс-Дитер признал, что его команда играет в чемпионате порой хуже чем в Лиге чемпионов.

«Можно считать, что в Ла Лиге мы потеряли много очков. В матче с Хетафе это произошло по нашей вине. Но это не имеет ничего общего с Хетафе, это связано с тем, что мы не были достаточно сконцентрированы. И именно этого я ожидаю от команды в следующих матчах, - сказал Флик.

Напомним, ранее сообщалось, что Барса продлит контракт со своей звездой.

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