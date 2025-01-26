Аутсайдер Серии А хочет полностью контролировать будущее воспитанника Реала
Комо пытается убрать опцию обратного выкупа Нико Паса.
Итальянский Комо ведет переговоры с Реалом о полном контроле над будущим Нико Паса, пишет Джанлука Ди Марцио.
Напомним, что 20-летний аргентинский хавбек перешел в итальянский клуб этим летом за 6 млн евро.
При этом мадридцы оставили за собой возможность обратного выкупа игрока за 8-10 млн евро. Комо же хочет самостоятельно управлять будущим футболиста.
На текущий момент клуб предлагает Реалу около 15-20 млн евро, чтобы вычеркнуть из их соглашения опцию обратного выкупа.
В текущем сезоне Нико Пас уже провел 20 матчей, в которых отличился пятью голами.
Ранее также Ромелу Лукаку оформил юбилейный гол.
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