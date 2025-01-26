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Аутсайдер Серии А хочет полностью контролировать будущее воспитанника Реала

Комо пытается убрать опцию обратного выкупа Нико Паса.
Сегодня, 10:02
Нико Пас / Getty Images
Нико Пас / Getty Images

Итальянский Комо ведет переговоры с Реалом о полном контроле над будущим Нико Паса, пишет Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что 20-летний аргентинский хавбек перешел в итальянский клуб этим летом за 6 млн евро.

При этом мадридцы оставили за собой возможность обратного выкупа игрока за 8-10 млн евро. Комо же хочет самостоятельно управлять будущим футболиста.

На текущий момент клуб предлагает Реалу около 15-20 млн евро, чтобы вычеркнуть из их соглашения опцию обратного выкупа.

В текущем сезоне Нико Пас уже провел 20 матчей, в которых отличился пятью голами.

Ранее также Ромелу Лукаку оформил юбилейный гол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Комо

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