Судейская коллегия поддержала удаление Льюиса-Скелли
PGMOL официально поддержала удаление Майлза Льюиса-Скелли, пишет Sky Sports.
Напомним, на 43-й минуте матча между Арсеналом и Вулверхэмптоном Льюис-Скелли сфолил против Мэтт Доэрти и получил прямую красную карточку от Майкла Оливера.
Удаление вызвало большой резонанс в Британии, многие эксперты высказались в поддержку защитника, обявив эпизод ошибкой арбитра и VAR.
Однако PGMOL встала на сторону Оливера. После тщательного рассмотрения эпизода коллегия пришла к выводу, что попытка вернуть мяч предпринята крайне поздно, точка контакта была высокой.
Также организация осудила множественные оскорбления в адрес Майкла Оливера после матча.
Ранее также сообщалось, что Ньюкасл не намерен продавать своего лучшего форварда.
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