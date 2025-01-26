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Судейская коллегия поддержала удаление Льюиса-Скелли

PGMOL считает, что Майкл Оливер принял верное решение.
Сегодня, 14:12
Майлз Льюис-Скелли / Getty Images
Майлз Льюис-Скелли / Getty Images

PGMOL официально поддержала удаление Майлза Льюиса-Скелли, пишет Sky Sports.

Напомним, на 43-й минуте матча между Арсеналом и Вулверхэмптоном Льюис-Скелли сфолил против Мэтт Доэрти и получил прямую красную карточку от Майкла Оливера.

Удаление вызвало большой резонанс в Британии, многие эксперты высказались в поддержку защитника, обявив эпизод ошибкой арбитра и VAR.

Однако PGMOL встала на сторону Оливера. После тщательного рассмотрения эпизода коллегия пришла к выводу, что попытка вернуть мяч предпринята крайне поздно, точка контакта была высокой.

Также организация осудила множественные оскорбления в адрес Майкла Оливера после матча.

Ранее также сообщалось, что Ньюкасл не намерен продавать своего лучшего форварда.

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