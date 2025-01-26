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Игрока, принадлежащего Челси, ограбили, похитив драгоценности на сумму почти 500 тысяч фунтов

Андрей Сантос стал жертвой злоумышленников.
Сегодня, 19:59
Андрей Сантос / Getty Images
Андрей Сантос / Getty Images

Полузащитника Страсбура Андрея Сантоса, права на которого принадлежат Челси, ограбили во время матча Чемпионата Франции против Лилля.

Как сообщает The Sun, злоумышленники похитили драгоценности на сумму 422 тысячи фунтов, ворвавшись в дом Андрея, когда там никого не было.

Что именно удалось похитить грабителям не сообщается. Сантос обратился к ворам, однако достаточно быстро удалил свой пост.

«Люди из Страсбурга, я всегда всех уважал, они были трусами, пока я сегодня играл!

Тот, кто украл вещи из моего дома, имеет 24 часа, чтобы вернуть все обратно», - написал игрок.

В текущем сезоне на счету бразильца 19 матчей, 8 голов и 2 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Челси вернулся к бывшей жене.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Сантос

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