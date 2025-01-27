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Сборная Испании продлила контракт со своим тренером

Луис де ла Фуэнте поведет "фурию роху" на Евро-2028.
Сегодня, 15:04
Луис де ла Фуэнте / Getty Images
Луис де ла Фуэнте / Getty Images

Луис де ла Фуэнте останется главным тренером сборной Испании до 2028 года.

О продлении контракта с 63-летним специалистом объявила Королевская испанская федерация футбола.

Напомним, де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в 2022 году. По его руководством команда провела уже 27 матчей, из которых выиграла 23, а проиграла всего два.

Также при де ла Фуэнте "фурия роха" стали победителями Лиги наций-2022/23 и Евро-2024.

Ранее также сообщалось, что сборная Казахстана уволила черчесова.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис де ла Фуэнте

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