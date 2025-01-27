Именитый испанский клуб установил свой антирекорд XXI столетия

Испанская Валенсия проводит один из худших клубных сезонов и этому появилось очередное подтверждение.

Как сообщает Opta Sport, «летучие мыши» установили свой антирекорд, если брать только 21 столетие по пропущенным в одном матче чемпионата Испании. Против Барселоны Валенсия вынимала мяч из сетки своих ворот 7 раз.

Более того, последний раз валенсийцы пропускали 7 мячей в Ла Лиге в далеком 1955 году. Тогда клуб проиграл Алавесу 0:7.

В текущем сезоне коллектив Карлоса Корберана идет на 19 месте.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона сделает «историческое» предложение своему лидеру .

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