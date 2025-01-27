Именитый испанский клуб установил свой антирекорд XXI столетия
Валенсия "тонет" все сильнее.
Испанская Валенсия проводит один из худших клубных сезонов и этому появилось очередное подтверждение.
Как сообщает Opta Sport, «летучие мыши» установили свой антирекорд, если брать только 21 столетие по пропущенным в одном матче чемпионата Испании. Против Барселоны Валенсия вынимала мяч из сетки своих ворот 7 раз.
Более того, последний раз валенсийцы пропускали 7 мячей в Ла Лиге в далеком 1955 году. Тогда клуб проиграл Алавесу 0:7.
В текущем сезоне коллектив Карлоса Корберана идет на 19 месте.
Напомним, ранее сообщалось, что Барселона сделает «историческое» предложение своему лидеру .
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!