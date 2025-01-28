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МЮ снова попытается подписать защитника аутсайдера Серии А

Патрик Доргу очень желанная цель для манкунианцев.
Сегодня, 00:01

Манчестер Юнайтед серьезно нацелился на Патрика Доргу.

Как сообщает Фабрицио Романо, манкунианцы сделают Лечче еще одно предложение по Доргу. Его пришлют в течение ближайших 24-48 часов.

Клубы, в целом договорились о сумме трансфера. Переговоры продолжаются вокруг структуры оплаты и бонусов. Патрик также дал согласие на переход в МЮ.

В текущем сезоне 19-летний датчанин провел 27 матчей, забив 4 мяча и отдав 1 ассист.

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