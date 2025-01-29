Юный талант Баварии заявил о желании покинуть клуб

Вингер Баварии Матис Тель неожиданно решил покинуть клуб, пишет Фабрицио Романо.

Французский нападающий принял такое решение в последние дни трансферного окна. На него претендууют ряд европейских клубов, однако чаще всего называют именно Челси.

Бавария купила Теля у Ренна за 20 млн евро в 2022 году. Молодой француз неплохо проявил себя в немецком клубе и входил в его долгосрочные планы. Контракт Матиса рассчитан до 2029 года.

Однако после прихода Харри Кейна Тель стал получать очень мало игровой практики, а теперь и вовсе заявил, что хочет покинуть клуб.

Трансфермаркт оценивает француза в 30 млн евро, а сколько за игрока захочет получить Бавария пока неизвестно.

Ранее также сообщалось, что Байер нацелен на нападающего сборной Ирландии.

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