iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Все матчи во Франции на этой неделе начнутся с минуты молчания

Французская федерация футбола решила почтить память убитого у стадиона подростка.
Сегодня, 13:10
Федерация футбола Франции / Getty Images
Федерация футбола Франции / Getty Images

Федерация футбола Франции объявила, что все матчи чемпионата начнутся с минуты молчания.

24 января неподалеку от стадиона Жюль-Ноэль в Париже был убит 14-летний подросток при попытке ограбления.

Он возвращался домой после тренировки, когда встретил двоих преступников, которые попытались отобрать у него телефон. Они нанесли мальчику несколько ножевых ранений, и скрылись с места преступления.

Полиция Парижа уже задержала двоих молодых людей возрастов 16 и 17 лет. Им предъявили обвинения в вымогательстве с применением насилия, повлекшим смерть, а также насилие над лицом младше 15 лет.

"В память об Элиасе Федерация футбола Франции решила организовать минуту молчания в эти выходные на всех стадионах страны в эти выходные.

Эта трагедия, хотя она и не связана с нашим видом спорта, стала болезненной для футбольного сообщества.

Федерация выражает поддержку родителям Элиаса и его близким", – говорится в заявлении FFF.

Ранее также сообщалось, что  французский нападающий Баварии решил покинуть клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Манчестер Юнайтед сотрудничает с одним из лучших тренеров по легкой атлетике Манчестер Юнайтед сотрудничает с одним из лучших тренеров по легкой атлетике
Пуфф триумфовала в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, украинки за пределами топ-15 Пуфф триумфовала в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, украинки за пределами топ-15
Экс-пилот Формулы-1 потерял работу в чемпионате Экс-пилот Формулы-1 потерял работу в чемпионате
Анчелотти: И я, и клуб хотим сотрудничать как можно дольше Анчелотти: И я, и клуб хотим сотрудничать как можно дольше
Помочь журналистам

Видео

Реванш Усик - Фьюри: The Ring представил кинематографическую версию боя
Реванш Усик - Фьюри: The Ring представил кинематографическую версию боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров

Последние новости

Европа14:20
Манчестер Юнайтед сотрудничает с одним из лучших тренеров по легкой атлетике
Биатлон14:19
Пуфф триумфовала в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, украинки за пределами топ-15
Формула 113:51
Экс-пилот Формулы-1 потерял работу в чемпионате
Европа13:50
Анчелотти: И я, и клуб хотим сотрудничать как можно дольше
Европа13:10
Все матчи во Франции на этой неделе начнутся с минуты молчания
Лига Чемпионов13:00
Боруссия Д - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 29.01.2025
Европа12:30
Юный талант Баварии заявил о желании покинуть клуб
НБА12:29
Голден Стэйт вывел из обращения номер MVP финала НБА-2015
Формула 111:59
Предложений не дождался: Сайнс-старший раскрыл желаемые карьерные варианты сына
Европа11:59
Байер лидирует в гонке за подписание форварда сборной Ирландии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK