Все матчи во Франции на этой неделе начнутся с минуты молчания

Федерация футбола Франции объявила, что все матчи чемпионата начнутся с минуты молчания.

24 января неподалеку от стадиона Жюль-Ноэль в Париже был убит 14-летний подросток при попытке ограбления.

Он возвращался домой после тренировки, когда встретил двоих преступников, которые попытались отобрать у него телефон. Они нанесли мальчику несколько ножевых ранений, и скрылись с места преступления.

Полиция Парижа уже задержала двоих молодых людей возрастов 16 и 17 лет. Им предъявили обвинения в вымогательстве с применением насилия, повлекшим смерть, а также насилие над лицом младше 15 лет.

"В память об Элиасе Федерация футбола Франции решила организовать минуту молчания в эти выходные на всех стадионах страны в эти выходные.

Эта трагедия, хотя она и не связана с нашим видом спорта, стала болезненной для футбольного сообщества.

Федерация выражает поддержку родителям Элиаса и его близким", – говорится в заявлении FFF.

Ранее также сообщалось, что французский нападающий Баварии решил покинуть клуб.

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