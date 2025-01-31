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Экс-игрок Динамо и Шахтера обратился к Неймару

Жуниор Мораес пожелал cоотечественнику удачи в Сантосе.
Сегодня, 08:59
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Экс-нападающий Динамо и Шахтера Жуниор Мораес обратился к Неймару в своем Instagram.

Жуниор пожелал своему соотечественнику всего наилучшего в Сантосе, в который он вернулся после разрыва контракта с Аль-Хилялем.

«Рад твоему возвращению в Сантос, Неймар! Возвращайся домой, чтобы снова быть счастливым.

Ожидание невероятное, надеюсь, это будет новая глава в истории команды.

Я завершил карьеру, но есть ли еще кто-то на этом фото, кого бы вы хотели снова увидеть в команде?», - написал Мораес, добавив фото, где кроме него и Неймара еще присутствуют Алан Патрик и Марлос.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона могла вернуть Неймара.

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