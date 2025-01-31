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Малиновский отреагировал на уход Степаненко из Шахтера

Руслан оставил лаконичное послание в Instagram.
Сегодня, 10:59
Тарас Степаненко / Getty Images
Тарас Степаненко / Getty Images

Полузащитник Дженоа и сборной Украины Руслан Малиновский высказался об уходе Тараса Степаненко из донецкого Шахтера.

По словам Руслана, Тарас не только легенда «горняков», но и очень хороший человек.

"Не просто легенда. Человек с большой буквы", - написал украинец в Instagram Stories, добавив репост прощального поста донецкого коллектива.

Малиновский провел вместе со Степаненко 35 матчей за сборную.

Напомним, ранее Шахтер подтвердил. что Тарас Степаненко покидает клуб. 35-летний хавбек перейдет в Эюпспор.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский Тарас Степаненко

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