Малиновский отреагировал на уход Степаненко из Шахтера
Руслан оставил лаконичное послание в Instagram.
Полузащитник Дженоа и сборной Украины Руслан Малиновский высказался об уходе Тараса Степаненко из донецкого Шахтера.
По словам Руслана, Тарас не только легенда «горняков», но и очень хороший человек.
"Не просто легенда. Человек с большой буквы", - написал украинец в Instagram Stories, добавив репост прощального поста донецкого коллектива.
Малиновский провел вместе со Степаненко 35 матчей за сборную.
Напомним, ранее Шахтер подтвердил. что Тарас Степаненко покидает клуб. 35-летний хавбек перейдет в Эюпспор.
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