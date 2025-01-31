Малиновский отреагировал на уход Степаненко из Шахтера

Полузащитник Дженоа и сборной Украины Руслан Малиновский высказался об уходе Тараса Степаненко из донецкого Шахтера.

По словам Руслана, Тарас не только легенда «горняков», но и очень хороший человек.

"Не просто легенда. Человек с большой буквы", - написал украинец в Instagram Stories, добавив репост прощального поста донецкого коллектива.

Малиновский провел вместе со Степаненко 35 матчей за сборную.

Напомним, ранее Шахтер подтвердил. что Тарас Степаненко покидает клуб. 35-летний хавбек перейдет в Эюпспор.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!