Ван дер Сар: Ризнык очень хороший вратарь, я видел великолепные выступления от него

Нидерландец назвал Дмитрия среди вратарей, которые могут совершить прорыв в следующие 10 лет.

Экс-вратарь МЮ, Аякса и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар назвал вратарей, которые могут стать лучшими в следующие 10 лет.

Среди коллег по цеху легендарный футболист выделил Дмитрия Ризныка. Сар заявил, что его впечатлили выступления игрока Шахтера в Лиге чемпионов.

«Я думаю, вратарь Шахтера очень великолепно играет. Я видел прекрасные выступления от него.

Доннарумма еще также имеет время для прогресса, но уже обладает огромным опытом и он также мне нравится», - сказал ван дер Сар.

Напомним, ранее стало известно, что Александр Зубков покинет Шахтер.

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