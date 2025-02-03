Звезда Тоттенхэма больше не сыграет в этом сезоне

Центральный защитник Тоттенхэма Раду Дрэгушин завершил этот сезон, пишет The Athletic.

Напомним, что в матче с Эльфсборгом румын получил травму. Как оказалось, у Дрэгушина разрыв крестообразных связок.

В ближайшее время футболисту предстоит операция, и уже очевидно, что в этом сезоне он больше не сыграет.

В текущем сезоне Дрэгушин успел провести лишь 16 игр.

Ранее также сообщалось, что такая же травма и у защитника Манчестер Юнайтед.

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