Звездный футболист Баварии определился с собственным будущим

Защитник Баварии Альфонсо Дэвис определился с собственным будущим за чуть менее чем за полгода до окончания действующего контракта.

Как сообщает Дэвид Орнштейн, после долгих переговоров со всеми сторонами, канадец все же решил остаться в стане мюнхенцев. Новый контракт будет действовать 4.5 года.

Финансовые детали соглашения между игроком и клубом остаются неизвестными.

Отметим, что Дэвис долгое время был трансферной целью мадридского Реала и Манчестер Юнайтед, испанские источники сообщали, что летом Альфонсо с большой долей вероятности окажется именно в стане «сливочных».

Напомним, ранее сообщалось, что Лунин получит игровую практику в Кубке Испании.

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