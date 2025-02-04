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Челси объявил о подписании очередного молодого таланта

Матис Амугу стал игроком "синих".
Сегодня, 18:59
Матис Амугу / Getty Images
Матис Амугу / Getty Images

Лондонский Челси вновь осуществил подписание на будущее.

Как сообщает пресс-служба лондонцев, «синие» оформили трансфер Матиса Амугу из Сент-Этьена. Сумма перехода составила 15 млн евро.

Столичный клуб, как всегда, подписал с молодым игроком крайне долгосрочное соглашение. Контракт Амугу будет действительным до 2033 года.

Летом 19-летний французский центральный полузащитник должен перейти в аренду в Страсубру, зато Андрей Сантос, который сейчас выступает за этот коллектив вернется в Челси и будет важной частью их планов на следующий сезон.

В текущем сезоне Матис провел 18 матчей без результативных действий. Его стоимость оценивается в 5 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси отдал своего универсального игрока группы атаки в аренду.

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