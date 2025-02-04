Бавария объявила о продлении контракта со своей звездой

Мюнхенская Бавария смогла удержать свою звезду.

Как сообщает пресс-служба «красных», Альфонсо Дэвис решил оставаться в клубе. Новый контракт канадца подписан на 4.5 года.

Финансовые детали сделки игрока и мюнхенцев пока остаются неизвестными.

Отметим, что если бы контракт не был продлен, то Дэвис покинул бы Баварию летом этого года бесплатно. Игроком интересовались Манчестер Юнайтед и Реал, а некоторые испанские источники уверяли, что переход Альфонсо в стан «сливочных» на 99% согласован.

Напомним, ранее сообщалось, что Тоттенхэм подписал таланта Баварии.

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