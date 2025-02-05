Тренер Трабзонспора оценил дебют Зубкова и Сикана

В рамках второго тура группового этапа Кубка Турции Трабзонспор сыграл с Искендерунспор.

Поединок завершился вничью - 2:2. Участие в игре приняли украинские футболисты – Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.

Наставник Трабзонспора Шенол Гюнеш прокомментировал дебют Сикана и Зубкова.

"Зубков и Сикан неплохо сегодня сыграли. Однако всем игрокам команды было сложно, потому что было плохое состояние поля", - приводит слова тренера Kuzey Ekspres.

Ранее Зубков назвал свою цель после дебюта за Трабзонспор.

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