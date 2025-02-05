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Зубков назвал свою цель после дебюта за Трабзонспор

Александр помог команде сыграть вничью в Кубке Турции.
Сегодня, 17:03
Александр Зубков / ФК Трабзонспор
Александр Зубков / ФК Трабзонспор

Футболист Трабзонспора Александр Зубков прокомментировал свой переход из Шахтера.

Украинский вингер дебютировал за турецкий клуб в кубковом матче против Искендерунспора (2:2). 

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"Очень счастлив наконец-то оказаться здесь, рад видеть много фанов. Процесс оформления трансфера был очень нервным. Мы долго ждали окончательного решения, но наконец я здесь. Наше путешествие вместе начинается! 

Я знаю, что Трабзонспор выиграл чемпионат в Турции два года назад. Наша главная цель – повторить это", - сказал Зубков.

Следующий матч Трабзонспор проведет 10 февраля против Эюспора, куда из Шахтера перешел Тарас Степаненко.

Ранее сообщалось, что бывший защитник сборной Украины вернулся в чемпионат Бельгии.

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