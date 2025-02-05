Зубков назвал свою цель после дебюта за Трабзонспор
Футболист Трабзонспора Александр Зубков прокомментировал свой переход из Шахтера.
Украинский вингер дебютировал за турецкий клуб в кубковом матче против Искендерунспора (2:2).
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"Очень счастлив наконец-то оказаться здесь, рад видеть много фанов. Процесс оформления трансфера был очень нервным. Мы долго ждали окончательного решения, но наконец я здесь. Наше путешествие вместе начинается!
Я знаю, что Трабзонспор выиграл чемпионат в Турции два года назад. Наша главная цель – повторить это", - сказал Зубков.
🔴🔵 Oleksandr Zubkov: Trabzonspor'un henüz iki yıl önce Türkiye'de şampiyonluk yaşadığını biliyorum. En büyük hedefimiz bunu tekrar edebilmek. #ZTK pic.twitter.com/xKmPcEjFVO— A Spor (@aspor) February 5, 2025
Следующий матч Трабзонспор проведет 10 февраля против Эюспора, куда из Шахтера перешел Тарас Степаненко.
Ранее сообщалось, что бывший защитник сборной Украины вернулся в чемпионат Бельгии.
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