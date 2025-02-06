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Фулхэм объявил о возвращении бывшего игрока Шахтера

Бразилец в конце декабря покинул Олимпиакос.
Сегодня, 14:05
Виллиан / ФК Фулхэм
Виллиан / ФК Фулхэм

Бразильский вингер Виллиан стал футболистом Фулхэма.

Футболист перешел в команду на правах свободного агента. 

Стороны подписали соглашение до конца сезона. Виллиан будет играть за команду под 22-м номером.

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Бразилец покинул Олимпиакос в конце декабря на правах свободного агента. 

В текущем сезоне Виллиан принял участие в 11 матчах во всех турнирах, сделал одну голевую передачу.

Ранее Лунин оценил выход Реала в полуфинал Кубка Испании.

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