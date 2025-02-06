Фулхэм объявил о возвращении бывшего игрока Шахтера
Бразилец в конце декабря покинул Олимпиакос.
Бразильский вингер Виллиан стал футболистом Фулхэма.
Футболист перешел в команду на правах свободного агента.
Welcome back, Willian! 🤍— Fulham Football Club (@FulhamFC) February 6, 2025
Стороны подписали соглашение до конца сезона. Виллиан будет играть за команду под 22-м номером.
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Бразилец покинул Олимпиакос в конце декабря на правах свободного агента.
В текущем сезоне Виллиан принял участие в 11 матчах во всех турнирах, сделал одну голевую передачу.
Ранее Лунин оценил выход Реала в полуфинал Кубка Испании.
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