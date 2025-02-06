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"Сейчас или никогда": Президент Лечче поделился деталями переговоров с МЮ о переходе Доргу

Манкунианцы буквально вынудили итальянский клуб продать игрока.
Сегодня, 14:40
Патрик Доргу / Getty Images
Патрик Доргу / Getty Images

Президент Лечче Саверио Дамиани рассказал, почему клуб продал Патрика Доргу.

Напомним, датский защитник присоединился к Манчестер Юнайтед в январе за 30 млн евро.

Дамиани признался, что клуб не собирался продавать Доргу зимой, о чем уведомил Манчестер Юнайтед, однако их решение вызвало обратный эффект.

"Мы несколько раз говорили, что Доргу не уйдет в январе. Затем пришел Манчестер Юнайтед, который связался с нами и с окружением игрока и получил от нас официальный ответ, что мы не намерены отпускать Доргу в январе и не будем обсуждать цифры и требовать больше.

Но это не остановило МЮ, а вызвало обратный эффект. Манчестер Юнайтед настаивал, мы несколько раз просили отложить это до лета, также обещая игроку, что он не упустит эту возможность.

Риск негативных последствий был очень высок, учитывая невероятные возможности для парня, который попал в легендарный клуб, пусть и испытывающий трудности. Они поставили ультиматум "сейчас или никогда", в том числе и самому игроку", - приводит слова президента Calcio Lecce.

Ранее также стала стала известна клаусула Харри Кейна в Баварии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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