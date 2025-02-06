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Форвард Алавеса, который столкнулся с Гави, пропустит несколько недель

У Томаса Конечны перелом лобовой кости.
Сегодня, 15:03
Томас Конечны / Getty Images
Томас Конечны / Getty Images

Нападающий Алавеса Томас Конечны пропустит несколько недель, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, 26-летний стокнулся головами с хавбеком Барселоны Гави, после чего покинул поле на носилках. 

Как сообщает издание, Конечны выписали из больницы еще в понедельник, однако игрок еще нескоро сможет вернуться к тренировкам.

У Томаса диагностировали перелом лобной кости, он не сможет вернуться на поле, пока кости не срастутся. Предположительно это займет несколько недель.

Отметим, что Гави отделался гораздо более легким повреждением, у испанца лишь небольшое сотрясение.

Ранее также сообщалось, что легенда Реала завершил карьеру.

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