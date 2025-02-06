Аморим - об отсутствии трансферов: Я иду на этот риск, потому что в конечном итоге это окупится

Тренер заявил, что у него есть план.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим прокомментировал зимнее трансферное окно.

Напомним, клуб расстался с рядом игроков, однако подписал лишь двоих защитников, за что получил немало критики от своих болельщиков.

Аморим заявил, что они специально пошли на этот риск, чтобы в будущем иметь больше возможностей для перестройки команды.

"Мы идем на риск, но мы хотим, чтобы в команде было что-то другое. Это было мое решение.

Я не наивен, я говорил это много раз, это спорт результатов, и мы находимся в сложной ситуации. Я знал, когда выбирал эту профессию, что есть риск плохих результатов.

И, придя сюда, смотря на расписание и на команду, я знал, что решение все изменить в середине сезона без новых подписаний – это опасность для тренера. Но у меня есть четкое представление о том, что я хочу сделать. Я иду на этот риск, потому что в конечном итоге это окупится", - приводит слова португальца Саймон Стоун.

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