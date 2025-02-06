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Тренер ПСЖ: Цифры доказывают, что без Мбаппе мы стали лучше

Луис Энрике сделал смелое заявление.
Сегодня, 18:37

Наставник ПСЖ Луис Энрике поделился мыслями о влиянии на команду Килиана Мбаппе, который покинул ее этим летом.

Испанец считает, что парижане стали лучшей командой после потери звездного игрока.

«В прошлом сезоне я смело заявил вам, что у нас будет более сильная команда как в атаке, так и в защите. Я по-прежнему считаю, что мы стали лучше в нападении и обороне - цифры говорят сами за себя».

Энрике также оказался доволен реакцией коллектива на переход Мбаппе в Реал.

«Я говорил вам, что вместо одного игрока, который забивает 40 голов, хочу, чтобы забивали все. Это наша цель - продолжать прогрессировать. В ситуации, которой мы не хотели, но которая случилась, команда ведет себя зрело», - сказал Энрике.

Напомним, ранее ПСЖ прошел в следующий раунд Кубка Франци.

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