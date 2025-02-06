Спортдир Баварии высказался о переговорах по новому контракту с лидером клуба

Спортивный директор мюнхенской Баварии Макс Эберль прокомментировал переговоры с Йозуа Киммихом о новом контракте.

По словам функционера, он понимает, что разговоры о новом соглашении затянулись, однако, у «красных» еще есть немного времени для маневров.

«Новое соглашение? Конечно, мы знаем, что не можем ждать вечно, но мы хотим дать Джошуа немного времени и позволить его мыслям созреть к тому, что Бавария - это тот клуб, где он хочет продолжить карьеру.

Это законно», - резюмировал Эберль.

Напомним, ранее Бавария продлила контракт с Альфонсо Дэвисом.

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