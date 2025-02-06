Фиорентина переиграла Интер в матче перенесенном из-за остановки сердца у их игрока
«Фиалки» одержали убедительную победу.
В рамках доигровки матча 12-го тура Серии А Фиорентина встретилась с Интером.
Матч возобновили с 17-й минуты при счете 0:0, который продержался до официального завершения первой половины встречи.
Во втором тайме Фиорентина открыла счет на 60 минуте. Автором гола стал Лука Раньери. Через 8 минут преимущество команды удвоил Мойзе Кен.
Итальянский форвард оформил и дубль, забив за несколько минут до начала компенсированного времени.
Напомним, что матч прерывался из-за остановки сердца игрока «фиалок» Эдоардо Бове.
Фиорентина - Интер 3:0
Голы: Раньери, 60, Кен, 68, 89
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