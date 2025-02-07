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Кривбасс продал своего легионера в экзотический чемпионат

Джихад Бизиман будет выступать за Аль-Ахли Триполи.
Сегодня, 01:11

Футбольный клуб Кривбасс подтвердил переход опорного полузащитника Джихада Бизиманы в ливийский Аль-Ахли Триполи.

Криворожане договорились с ливийским коллективом о полноценном трансфере 28-летнего игрока сборной Руанды, однако финансовые детали не разглашаются.

После 9 туров Аль-Ахли (Триполи) возглавляет группу 4 в ливийской Премьер-лиге.

Кривбасс подписал Бизиману как свободного агента летом 2023 года. За время выступлений в криворожском клубе он провел 49 матчей, отметившись двумя голами и одним ассистом.

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