Александрия усилилась экс-игроком Динамо

Александрия нашла усиление центра защиты на рынке свободных агентов.

Как сообщила пресс-служба «горожан», к команде присоединился Антон Боль. Контракт подписан до конца июня 2027 года.

Последним клубом Боля было Динамо Киев, которое он покинул летом прошлого года. Также он выступал в арендах за Зарю.

Антон вызывался в молодежные сборные Украины, в частности, в возрасте до 21 и до 23 лет.

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