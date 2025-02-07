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Александрия усилилась экс-игроком Динамо

Антон Боль перешел к "горожанам".
Сегодня, 16:38

Александрия нашла усиление центра защиты на рынке свободных агентов.

Как сообщила пресс-служба «горожан», к команде присоединился Антон Боль. Контракт подписан до конца июня 2027 года.

Последним клубом Боля было Динамо Киев, которое он покинул летом прошлого года. Также он выступал в арендах за Зарю.

Антон вызывался в молодежные сборные Украины, в частности, в возрасте до 21 и до 23 лет.

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