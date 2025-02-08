Новый Габриэль Жезус: Шахтер анонсировал подписание форварда
Кауа Элиас станет игроком «горняков».
Донецкий Шахтер анонсировал подписание еще одного легионера.
«Горняки» опубликовали в своих соцсетях видео якобы переписки в WhatsApp, в котором сравнивают новичка с Габриэлем Жезусом.
Речь идет о форварде Флуминенсе Кауа Элиасе, который выступает на той же позиции, что и Жезус и является его соотечественником. За 18-летнего игрока, по неподтвержденным данным, заплатили около 20 млн евро.
В стане Флуминенсе Кауа забил 8 голов за 47 матчей.
Ранее Шахтер подписал боливийского защитника [[link_local_link]].
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