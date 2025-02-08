Ман Юнайтед определился с приоритетными целями на позицию форварда

Манчестер Юнайтед определил приоритетные варианты усиления на позицию форварда.

Как сообщает издание GiveMeSport, у «красных дьяволов» есть два варианта потенциальных переходов. Манкунианцы рассматривают именитых нападающих.

Рубен Аморим хочет видеть в стане своей команды или своего экс-подопечного Виктора Дёкереша, или Виктора Осимхена, который принадлежит сейчас Наполи, однако в этом сезоне выступает за Галатасарай.

Напомним, ранее сообщалось, что Аморим имеет решающее слово в трансферной политике МЮ.

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