Новичок Шахтера обратился к фанам клуба

Новоиспеченный нападающий донецкого Шахтера Кауан Элиас обратился к болельщикам своего нового клуба.

Элиас записал короткое видеообращение, где поблагодарил за поддержку фанам «горняков».

«Привет, фанаты Шахтера. Я только что приехал. Очень счастлив находиться здесь.

Спасибо вам за вашу поддержку и за все слова. Вперед, Шахтер, - сказал Элиас.

Напомним, ранее стали известны детали трансфера Элиаса

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