Турецкий клуб хочет арендовать игрока Барселоны

Бешикташ предложил Барселоны аренду Ансу Фати, пишет AS.

Турецкйи клуб намерен обойти Фенербхаче в гонке за испанского вингера, заполучив Фати до закрытия трансферного окна 11 февраля.

Барселона согласна отдать своего игрока, однако сам Фати не хочет уходить из каталонского клуба.

Трансфер зависит от того, сумеет ли клуб убедить испанца отправиться в аренду. Флик не готов гарантировать Фати игровое время.

Напомним, накануне мадридское дерби завершилось ничьей.

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