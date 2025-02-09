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Турецкий клуб хочет арендовать игрока Барселоны

Бешикташ пытается провернуть трансфер Ансу Фати.
Сегодня, 09:30
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Бешикташ предложил Барселоны аренду Ансу Фати, пишет AS.

Турецкйи клуб намерен обойти Фенербхаче в гонке за испанского вингера, заполучив Фати до закрытия трансферного окна 11 февраля.

Барселона согласна отдать своего игрока, однако сам Фати не хочет уходить из каталонского клуба.

Трансфер зависит от того, сумеет ли клуб убедить испанца отправиться в аренду. Флик не готов гарантировать Фати игровое время.

Напомним, накануне мадридское дерби завершилось ничьей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ ансу фати

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