Юный талант Арсенала в шаге от вызова в сборную Англии
Успехи Майлза Льюиса-Скелли не остались незамеченными.
Защитник Арсенала Майл Льюис-Скелли может вскоре дебютировать за сборную Англии, пишет Фабрицио Романо.
Напомним, 18-летний англичанин дебютировал за Арсенал в текущем сезоне и все чаще появляется на поле.
В текущем сезоне у Льюиса-Скелли уже набралось 23 матча, в которых он отличился голом и ассистом.
Прогресс молодого игрока не прошел мимо наставника "трех львов" Томаса Тухеля и его штаба. Защитник может быть вызван в первую команду уже в марте.
Ранее также сообщалось, что Арсенал следит за форвардом Фиорентины.
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