Юный талант Арсенала в шаге от вызова в сборную Англии

Защитник Арсенала Майл Льюис-Скелли может вскоре дебютировать за сборную Англии, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, 18-летний англичанин дебютировал за Арсенал в текущем сезоне и все чаще появляется на поле.

В текущем сезоне у Льюиса-Скелли уже набралось 23 матча, в которых он отличился голом и ассистом.

Прогресс молодого игрока не прошел мимо наставника "трех львов" Томаса Тухеля и его штаба. Защитник может быть вызван в первую команду уже в марте.

Ранее также сообщалось, что Арсенал следит за форвардом Фиорентины.

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