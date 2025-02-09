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Борнмут Забарного и еще два клуба АПЛ интересуются экс-игроком ПСЖ

Марко Вератти может вернуться в Европу.
Сегодня, 16:59

32-летний полузащитник Марко Вератти может найти новое место работы.

Как сообщает Экрем Конур, в услугах Вератти заинтересован ряд клубов АПЛ. Речь идет о Фулхэме и Вест Хэме, а также о Борнмуте.

Марко сможет перебраться в новую команду только летом, однако, сделать он это может бесплатно, ведь летом как раз заканчивается его контракт с Аль-Араби.

Также стоит отметить, что переговоры с любым потенциальным клубом итальянец уже может вести.

Напомним, ранее сообщалось, что топ-клубы АПЛ интересуются шведским талантом.

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