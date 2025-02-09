Один из основных игроков Реала пропустит 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридский Реал будет вынужден играть без одного из основных игроков против Ман Сити.

Как стало известно из данных на официальном сайте «сливочных», Лукаса Васкеса исключили из заявки на первый матч против манкунианцев. Причиной тому является травма.

В первом варианте списка Васкес был доступен, однако, затем выяснилось, что он не сможет сыграть в данном поединке.

По информации испанских СМИ, Лукас пропустит от 2 до 3 недель.

Напомним, ранее сообщалось, что Модрич установил рекорд мадридского дерби.

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