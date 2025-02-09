iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Один из основных игроков Реала пропустит 1/8 финала Лиги чемпионов

Лукас Васкес получил травму.
Сегодня, 17:59

Мадридский Реал будет вынужден играть без одного из основных игроков против Ман Сити.

Как стало известно из данных на официальном сайте «сливочных», Лукаса Васкеса исключили из заявки на первый матч против манкунианцев. Причиной тому является травма.

В первом варианте списка Васкес был доступен, однако, затем выяснилось, что он не сможет сыграть в данном поединке.

По информации испанских СМИ, Лукас пропустит от 2 до 3 недель.

Напомним, ранее сообщалось, что Модрич установил рекорд мадридского дерби.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Эффект Макси: Плимут с Таловеровым неожиданно победил Ливерпуль в Кубке Англии Эффект Макси: Плимут с Таловеровым неожиданно победил Ливерпуль в Кубке Англии
Алькарас завоевал первый титул в 2025 году Алькарас завоевал первый титул в 2025 году
Сразу два одноклубника Трубина выбыли до конца сезона в одном матче Сразу два одноклубника Трубина выбыли до конца сезона в одном матче
IEM Katowice 2025: Vitality против Spirit в финале IEM Katowice 2025: Vitality против Spirit в финале
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: вскоре стартует чемпионат мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Европа18:59
Эффект Макси: Плимут с Таловеровым неожиданно победил Ливерпуль в Кубке Англии
Теннис18:45
Алькарас завоевал первый титул в 2025 году
Европа18:40
Сразу два одноклубника Трубина выбыли до конца сезона в одном матче
Киберспорт18:26
IEM Katowice 2025: Vitality против Spirit в финале
НБА18:19
Клуб НБА отреагировал на слухи о переезде в Лас-Вегас
Европа17:59
Один из основных игроков Реала пропустит 1/8 финала Лиги чемпионов
Теннис17:48
Костюк с уверенной победы стартовала на Qatar Open
Европа17:38
Барселона вступила в гонку за лидера Ливерпуля
Украина17:10
Суперлига: Днепр дожал Киев-Баскет
Бокс17:02
Беринчик прибыл в Нью-Йорк на бой против Дэвиса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK