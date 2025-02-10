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Футбол

Феликс назвал клуб, в котором хочет продолжить карьеру

Португалец хочет уйти из Челси.
Вчера, 21:20
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Футболист сборной Португалии Жоау Феликс высказался о своем будущем.

Вингер, который выступает за Милан на правах аренды, признался, что хотел бы покинуть Челси и полноценно перейти в итальянский клуб.

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"Я в аренде до июня. Посмотрим, как оно будет дальше. Мне все очень нравится: клуб, люди, условия. Меня очень хорошо приняли. Самое главное – быть там, где мне хорошо, а мне здесь хорошо. В футболе все может измениться, но если будет возможность остаться в Милане, я бы хотел этого".

Феликс назвал свою цель в миланской команде.

"Моя цель – помогать клубу, команде и выигрывать титулы. Это то, ради чего строится карьера футболиста – титулы. Главное – выигрывать, и это моя цель", - приводит слова футболиста Football Italia.

Жоау перешел в Челси летом прошлого года из Атлетико за 52 миллиона евро. В составе Милана он провел два матча и забил один гол.

Ранее Гвардиола отреагировал на слухи об отставке из Манчестер Сити.

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