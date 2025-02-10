Гвардиола отреагировал на слухи об отставке из Манчестер Сити
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался по поводу своего положения в команде.
По словам испанца, он не задумывается по поводу своего увольнения на фоне негативных результатов.
"Я не думаю, что врачу или архитектору будут задавать вопросы об их положении.
Я здесь благодаря тому, что выиграл в течение предыдущих сезонов. Я не думаю, что меня выбросят на улицу", - приводит слова Гвардиолы BBC.
В турнирной таблице АПЛ Манчестер Сити занимает пятую строчку после 24 туров АПЛ.
Во вторник, 11 февраля, команда сыграет с Реалом в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов. Начало встречи в 22:00 по Киеву.
Ранее сообщалось, что вице-чемпион Нидерландов уволил тренера за два дня до плей-офф Лиги чемпионов.
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