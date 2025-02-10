Гвардиола настаивал на покупке лидера Реала, но футболист отказался

Футболист сборной Бразилии Родриго мог покинуть Реал.

Как сообщает Relevo, Манчестер Сити делал предложение 24-летнему вингеру.

Наставник английской команды Хосеп Гвардиола лично хотел видеть игрока в своей команде.

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Однако Родриго сразу ответил отказом, ведь хотел остаться в мадридской команде. Отмечается, что Реал также не заинтересован в том, чтобы отпускать игрока.

В текущем сезоне Родриго провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал восемь голевых передач.

Ранее Гвардиола отреагировал на слухи об отставке из Манчестер Сити.

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