Гвардиола настаивал на покупке лидера Реала, но футболист отказался
Родриго получил личное приглашение от наставника команды.
Футболист сборной Бразилии Родриго мог покинуть Реал.
Как сообщает Relevo, Манчестер Сити делал предложение 24-летнему вингеру.
Наставник английской команды Хосеп Гвардиола лично хотел видеть игрока в своей команде.
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Однако Родриго сразу ответил отказом, ведь хотел остаться в мадридской команде. Отмечается, что Реал также не заинтересован в том, чтобы отпускать игрока.
В текущем сезоне Родриго провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал восемь голевых передач.
Ранее Гвардиола отреагировал на слухи об отставке из Манчестер Сити.
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