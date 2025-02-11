Некоторые игроки Манчестер Юнайтед недовольны тактикой Аморима

Они убеждены, что команда должна играть по другой схеме.

В Манчестер Юнайтед растет недовольство Рубеном Аморимом, утверждает Daily Mail.

Издание, ссылаясь на свои источники, пишет, что некоторые игроки начинают считать, что португальцу нужно менять тактику.

Команда должна использовать другую игровую схему, которая больше соответствует ее стилю.

Ряд игроков убеждены, что большинство проблем, с которыми столкнулся Аморим, невозможно решить без смены игровой смены. Имена недовольных игроков издание не уточняет.

Отметим, что еще на самом старте своей карьеры в МЮ португалец заявил, что будет строго следовать своим принципам, а команде и болельщикам придется страдать.

Ранее также экс-арбитр предложил реформировать пенальти.

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