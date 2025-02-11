ПСЖ разгромил Брест в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

В битве двух французских клубов стал сильнее тот, кто лучше по статусу.

В рамках 1/16 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретился с Брестом.

Еще в первом тайме столичный коллектив достаточно комфортно повел в счете. Сперва с пенальти забил Витинья, а затем преимущество удвоил Усман Дембеле.

Во втором тайме Дембеле забил еще один мяч, установив окончательный счет.

Брест - ПСЖ 0:3

Голы: Витинья, 21 (пен), Дембеле, 45, 66

Брест: Бизот - Лала, Шардонне, Кулибали, Айдара - Камара, Лис-Мелу, Маньетти (Фернандеш, 64) - Февр (Думбия, 72), Ажорк, Сима (Самба Бальде, 63)

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Пачо, Маркиньос, Мендеш - Руис, Витинья, Невеш - Дуэ (Кварацхелия, 68), Дембеле (Рамуш, 81), Баркола (Ли Кан Ин, 76)

Предупреждения: Шардонне - Баркола

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