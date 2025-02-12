iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Это ничего не значит": Лидер ПСЖ прокомментировал победу в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов

Витинья призвал не расслабляться.
Сегодня, 01:00
Getty Images
Getty Images

Полузащитник ПСЖ Витинья прокомментировал разгромную победу ПСЖ над Брестом в 1/16 финала Лиги чемпионов.

По словам португальца, команда провела великолепный матч.

«Мы провели очень хороший матч. Знали, что не будет просто. Против Бреста сложно играть, но наши старания и дисциплина в обороне принесли нам победу. Когда играем так хорошо в защите, то и в нападении нет проблем. Мы очень рады».

Также Витинья призвал не расслабляться несмотря на серьезное преимущество.

«Мы создали хороший запас, но те, кто разбирается в футболе, понимает, что это еще ничего не знает. И мы это знаем. Отнесемся к ответному матчу так же, как и к сегодняшней игре. Уверен, что для нас снова не будет ничего простого», - сказал игрок.

Напомним, на ISPORT доступны результаты всех матчей Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Лень станет одноклубником одной из главных звезд НБА Лень станет одноклубником одной из главных звезд НБА
Дубль Холанда не помог Ман Сити обыграть Реал Дубль Холанда не помог Ман Сити обыграть Реал
Боруссия легко расправилась со Спортингом, Ювентус вырвал победу у ПСВ Боруссия легко расправилась со Спортингом, Ювентус вырвал победу у ПСВ
Срна - о дорогостоящем новичке Шахтера: Ему нужно время, но не много Срна - о дорогостоящем новичке Шахтера: Ему нужно время, но не много
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завтра стартует чемпионат мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Европа01:00
"Это ничего не значит": Лидер ПСЖ прокомментировал победу в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов
НБА00:29
Лень станет одноклубником одной из главных звезд НБА
Европа00:02
Дубль Холанда не помог Ман Сити обыграть Реал
Вчера, 23:57
Лига Чемпионов23:57
Боруссия легко расправилась со Спортингом, Ювентус вырвал победу у ПСВ
Европа23:36
Срна - о дорогостоящем новичке Шахтера: Ему нужно время, но не много
Европа23:17
Бекхэм зарегистрировал собственный бренд на болотах
Европа23:05
Топ-клуб АПЛ может сменить главного тренера на фоне провального сезона
Лига Чемпионов22:59
Холанд сравнялся по голам в Лиге чемпионов с украинской легендой
Европа22:41
Игроку основы Реала грозит тюремное заключение сроком до 5 лет
Теннис22:21
Свитолина не сумела обыграть Пегулу на турнире в Катаре
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK