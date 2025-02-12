"Это ничего не значит": Лидер ПСЖ прокомментировал победу в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов

Полузащитник ПСЖ Витинья прокомментировал разгромную победу ПСЖ над Брестом в 1/16 финала Лиги чемпионов.

По словам португальца, команда провела великолепный матч.

«Мы провели очень хороший матч. Знали, что не будет просто. Против Бреста сложно играть, но наши старания и дисциплина в обороне принесли нам победу. Когда играем так хорошо в защите, то и в нападении нет проблем. Мы очень рады».

Также Витинья призвал не расслабляться несмотря на серьезное преимущество.

«Мы создали хороший запас, но те, кто разбирается в футболе, понимает, что это еще ничего не знает. И мы это знаем. Отнесемся к ответному матчу так же, как и к сегодняшней игре. Уверен, что для нас снова не будет ничего простого», - сказал игрок.

Напомним, на ISPORT доступны результаты всех матчей Лиги чемпионов.

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